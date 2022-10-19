Сторожук: «Глупейшие пенальти, глупейшие ошибки не позволяют одержать победу»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Пари НН».

- «Краснодар» играл в субботу, «Пари НН» - в воскресенье. Может это стать преимуществом для вашей команды, или с учетом дороги это всё нивелируется?

- Да, вы правы. Нивелируется.

- С чем связываете не слишком удачную серию? Уже несколько матчей не удается победить «Краснодару»?

- Я уже говорил, содержание игры устраивает. Но глупейшие пенальти, глупейшие ошибки просто-напросто нам не позволяют одержать победу. Игрой мы довольны, и результативность… В двух матчах забили два. Могли и более. По моментам созданным также мы довольны. Но мы не имеем права ошибаться в простейших ситуациях