«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы на матч Фонбет Кубка России

Михаил Галактионов и Александр Сторожук определились со стартовыми составами на матч между «Пари НН» и «Краснодаром» в рамках Фонбет Кубка России.

«Пари НН»: Нигматуллин, Агапов, Александров, Жигулев, Мендеш, Каккоев, Кротов, Майга, Пенчиков, Юлдошев, Янсане.

«Краснодар»: Агкацев, Рамирес, Бородин, Литвинов, Петров, Сперцян, Ленини, Кривцов, Ахметов, Ионов, Кордоба.

В группе А Фонбет Кубка России «Краснодар» и «Пари НН» находятся на второй и третьей строчке соответственно. Поединок на стадионе «Нижний Новгород» начнётся в 18:00 по московскому времени.