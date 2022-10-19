Гендиректор «Пари НН»: «Перед командой стоит цель выйти в весеннюю часть Кубка России»

Генеральный директор футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» Равиль Измайлов публично назвал цель на Фонбет Кубок России.

Измайлов считает, что тот факт, что команда оказалась на первом месте в своей группе Кубка – весьма неплохой результат. Кроме того, он отметил изысканность гола Константина Шильцова.

«Перед командой стоит цель выйти в весеннюю часть Кубка России. Желательно с первого или второго места», — приводит слова гендиректора клуба ТАСС.

Следующий кубковый поединок «Пари Нижнему Новгороду» предстоит провести на выезде против подмосковных «Химок» восьмого ноября. В данный момент «нижегородцы» лидируют в группе, «Химки» располагаются на последнем месте.