Прервалась удивительная 38-матчевая серия сборной Испании

Сборная Испании слетала в Глазго и вернулась оттуда не просто битой, «на щите», а еще и не забив ни одного мяча шотландцам. Удивительно, но эта неудача прервала фантастическую серию из 38 матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы, в которых испанцы, пусть даже если и проигрывали, но забивали хотя бы мяч. В этот раз у них этого не получилось.

В последний раз до вчерашнего дня испанская сборная не смогла забить в игре отбора к чемпионату Европы в октябре 2006 года, когда проиграла сборной Швеции со счетом 0:2.

В следующем своем матче испанцы сыграют на выезде со сборной Грузии, но это будет лишь осенью.