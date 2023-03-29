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Прервалась удивительная 38-матчевая серия сборной Испании

29 Марта 2023 • 06:34 Комментировать (1)
Шотландия
2:0
Испания
окончен

Сборная Испании слетала в Глазго и вернулась оттуда не просто битой, «на щите», а еще и не забив ни одного мяча шотландцам. Удивительно, но эта неудача прервала фантастическую серию из 38 матчей в рамках квалификации к чемпионату Европы, в которых испанцы, пусть даже если и проигрывали, но забивали хотя бы мяч. В этот раз у них этого не получилось.

В последний раз до вчерашнего дня испанская сборная не смогла забить в игре отбора к чемпионату Европы в октябре 2006 года, когда проиграла сборной Швеции со счетом 0:2.

В следующем своем матче испанцы сыграют на выезде со сборной Грузии, но это будет лишь осенью. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Сборная Шотландии
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topcat22
29 Марта 2023 в 07:22
Шведы играют в Глазго?)
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