​Наставник шотландской сборной: «Восхищён результатом»

Во втором туре отборочного цикла к чемпионату Европы сборная Шотландии при яростной поддержке своих поклонников расправилась с испанцами, забив тем два безответных мяча. Наставник шотландцев Стив Кларк, недавно продливший контракт до 2026 года, очень доволен.

- Я восхищен игрой и результатом. Я думаю, игроки были на высоте с первой минуты до последней. Мы не так много владели мячом, но то, что заработали, наиграли, очень хорошо использовали, - цитирует слова Кларка BBC Sport.

Сборная Шотландии не обыгрывала испанцев с 1984 года, тогда это произошло в отборочном цикле к чемпионату мира 1986 года.