Шотландия - Испания: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

Сборные Шотландии и Испании проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Шотландия - Испания
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Протокол игры
|(1:0) Мактоминай Скотт7'
Ганн Энгус•Портеус Райан•Хэнли Грант•Тирни Киран•Хикки Аарон•Мактоминай Скотт•Макгрегор Каллум•Макгинн Джон•Робертсон Эндрю•Кристи Райан•Дайкс Линдон
Аррисабалага Кепа•Порро Педро•Гарсия Давид III•Иньиго Мартинес•Гайя Хосе•Родри Эрнандес•Мерино Микель•Пино Йереми•Себальос Дани•Оярсабаль Микель•Хоселу Санмартин
28 марта. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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