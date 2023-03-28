Мактоминай оформил дубль во втором матче за сборную подряд

Полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактоминай вновь отличился дублем за свою национальную команду. На сей раз он поразил ворота сборной Испании в рамках отборочного матча на Евро-2024 в квинтете А. Это случилось на седьмой и 51-й минутах встречи.

Напомним, что три дня назад шотландцы у себя дома принимали команду Кипра и разгромили гостей со средиземноморского острова со счётом 3:0. В той игре футболист «Манчестер Юнайтед» также отметился дублем.

Матч сборных Шотландии и Испании подошёл к концу, впереди хозяева - 2:0, на данный момент шотландцы возглавляют турнирную таблицу отборочной группы с шестью набранными баллами.