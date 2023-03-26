Испания выиграла в 23 домашних матчах отбора на Евро подряд

Вчера сборная Испании разгромила команду Норвегии – 3:0. Тем самым, «красная фурия» установила рекорд отборочных стадий чемпионатов Европы из 23 побед в домашних матчах подряд.

В последний раз испанцы проигрывали в подобном матче дома 20 лет назад – тогда в игре со сборной Греции они уступили – 0:1. И больше не теряли очки.

Ранее мы писали про достижение 32-летнего форварда сборной Испании Хоселу. Он впервые за 25 лет стал игроком испанской сборной, который забил в своём первом матче за команду два гола.

В следующем туре в рамках отбора на чемпионат Европы 2024 года испанцы отправятся в гости к сборной Шотландии. Матч намечен на 28 марта.