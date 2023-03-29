Робертсон: «Мне это понравилось»

Во втором туре отборочного цикла к чемпионату Европы сборная Шотландии при яростной поддержке своих поклонников расправилась с испанцами, островитяне забили южанам два гола. Успехом команды очень доволен ее капитан Энди Робертсон, выступающий за «Ливерпуль»:

- Мне это понравилось. Важно было взять хороший старт, оказать давление, взбодрить фанов, и все это получилось, как мне кажется. Теперь у нас две важные игры в июне, и, если все получится как мы хотим, то окажемся в невероятно хорошей позиции, - цитирует слова Робертсона BBC Sport.

Сборная Шотландии выиграла у испанцев впервые с 1984 года.