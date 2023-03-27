Наставник сборной Испании де ла Фуэнте: «В нашей группе нет слабых соперников»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об уровне оппонентов своей команды по отборочной группе.

Испанцы успешно начали квалификацию чемпионата Европы – 2024, одолев в родных стенах Норвегию (3:0). 28 марта «красная фурия» сыграет в гостях против соперников из Шотландии.

«Нам предстоит важный и трудный матч. Шотландия – сильный соперник. Многие игроки этой сборной выступают в Английской премьер-лиге, что уже говорит о высоком качестве состава.

Наша цель – финишировать первыми, но у нас нет слабых соперников, и это вовсе не клише», – сказал на пресс-конференции специалист.

В одной группе с Испанией также выступают сборные Грузии и Кипра.