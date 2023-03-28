Родри – о матче со сборной Шотландии: «Очень сильный соперник»

Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес поделился мыслями о предстоящей встрече с Шотландией.

Выездная для испанцев игра состоится 28 марта. Обе команды начали квалификационную кампанию с победы: шотландцы одолели Кипр (3:0), а Испания с тем же счётом переиграла сборную Норвегии.

«Мы знаем, на что способна сборная Шотландии. Мы хотим выиграть и набрать шесть очков после двух туров, но будет непросто. У шотландцев агрессивная, сильная и очень качественная команда, однако наше внимание должно быть сосредоточено на нашей собственной игре», – цитирует издание TMW хавбека «Манчестер Сити».