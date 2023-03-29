Де ла Фуэнте – о поражении сборной Испании: «У меня нет претензий к игрокам»

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о поражении в матче против Шотландии (0:2).

«Красная фурия» впервые проиграла при новом наставнике. Первый матч под руководством де ла Фуэнте против сборной Норвегии, прошедший 25 марта, завершился победой со счётом 3:0.

«Очень болезненное поражение, поскольку команда смотрелась хорошо, – сказал де ла Фуэнте после поражения в Шотландии. – Я увидел в нашей игре много положительных моментов, и особенно меня впечатлил настрой игроков. У меня нет претензий к моей команде. Мы продолжим работать, нам нужно больше времени», – заявил в послематчевом интервью специалист.