Де ла Фуэнте – первый за 32 года тренер, проигравший дебютный выездной матч у руля сборной Испании

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте не лучшим образом провёл свой первый выездной матч во главе команды.

Испанцы потерпели поражение в Глазго от сборной Шотландии (0:2) в поединке второго тура квалификации чемпионата Европы – 2024. По сведениям Opta, Луис де ла Фуэнте стал первым с 1991 года главным тренером сборной Испании, проигравшим дебютный гостевой матч. 32 года назад это произошло с Висенте Мьерой.

Луис де ла Фуэнте занял пост наставника испанской национальной команды в январе текущего года, сменив Луиса Энрике. Ранее 61-летний специалист руководил молодёжным составом испанцев.