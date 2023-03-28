Сборная Шотландии разобралась с испанцами в матче за первое место в группе

Лидеры группы А квалификации Евро-24, сборные Шотландии и Испании, встретились во втором туре. Гости почти все время контролировали мяч, но это им абсолютно ничего не дало. Уже в дебюте Эндрю Робертсон отобрал мяч у поскользнувшегося соперника и вывел на разящий удар Скотта Мактоминая. Райан Кристи с носка бил в пустой угол ворот и не попал. В ответ Хоселу метров с шести бил головой, и мяч остановил каркас ворот.

Как только возобновилась игра, шотландцы снова забили не без помощи соперников, Мактоминай с лёта метров с 15 удвоил счет. Джон Макгинн со штрафного пробил в штангу.

Британцы победили со счетом 2:0 и вышли на чистое первое место.