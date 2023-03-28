Сборная Шотландии разобралась с испанцами в матче за первое место в группе

Лидеры группы А квалификации Евро-24, сборные Шотландии и Испании, встретились во втором туре. Гости почти все время контролировали мяч, но это им абсолютно ничего не дало. Уже в дебюте Эндрю Робертсон отобрал мяч у поскользнувшегося соперника и вывел на разящий удар Скотта Мактоминая. Райан Кристи с носка бил в пустой угол ворот и не попал. В ответ Хоселу метров с шести бил головой, и мяч остановил каркас ворот.
Как только возобновилась игра, шотландцы снова забили не без помощи соперников, Мактоминай с лёта метров с 15 удвоил счет. Джон Макгинн со штрафного пробил в штангу.
Британцы победили со счетом 2:0 и вышли на чистое первое место.
Протокол игры
|(1:0) Мактоминай Скотт7'
|(2:0) Мактоминай Скотт51'
Ганн Энгус• 76'Портеус Райан•Хэнли Грант•Тирни Киран76' (Купер Лиам (76') •Хикки Аарон82' (Паттерсон Нэйтан (82') •Макгинн Джон83' (Фергюсон Льюис (83') •Мактоминай Скотт• 90'Макгрегор Каллум•Робертсон Эндрю• 27'Кристи Райан75' (Маклин Кенни (75') •Дайкс Линдон 34'89' (Шенклэнд Лоуренс (89')
Аррисабалага Кепа•Порро Педро46' (Уильямс Нико (46') •Гарсия Давид III•Иньиго Мартинес•Гайя Хосе•Родри Эрнандес•Мерино Микель57' (Аспас Яго (57') • 84'Пино Йереми•Себальос Дани79' (Гави (79') •Оярсабаль Микель46' (Карвахаль Даниэль (46') • 68'Хоселу Санмартин66' (Иглесиас Борха (66')
28 марта. Стадион "Хэмпден Парк" (Глазго).
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