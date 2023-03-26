Хоселу: «До сих пор не верю, что забил дважды в дебютном матче за сборную»

Испанский форвард Хоселу прокомментировал своё вчерашнее достижение.

«Мне до сих пор не верится, что я оформил дубль в своём дебюте за сборную Испании. Считаю, что забить в первом матче за свою страну – это самое лучшее, что только может произойти в карьере любого футболиста. Это награда за нашу работу», - цитирует Хоселу пресс-служба УЕФА.

Напомним, вчера 32-летний дебютант «красной фурии» оформил дубль в ворота национальной сборной Норвегии. Матч в рамках отбора на Евро-2024 завершился разгромной победой испанцев – 3:0. Отметим, что норвежцы в игре были без их главного оружия в атаке – форварда «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна.