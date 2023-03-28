Сборная Испании впервые с 2016 года проиграла с разницей более чем в один гол

Сборная Испании потерпела поражение в поединке против Шотландии (0:2).

Шотландцы забили по голу в каждом из таймов – оба мяча записал в свой актив полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминай. Согласно сведениям Opta, сборная Испании потерпела поражение с разницей в два или более гола впервые с 2016 года – тогда «красная фурия» уступила Швеции (0:2).

На счету испанцев три набранных очка после двух туров отборочной стадии чемпионата Европы – 2024. В первом матче команда Луиса де ла Фуэнте одолела в родных стенах соперников из Норвегии (3:0). Шотландия возглавила группу, набрав шесть очков.