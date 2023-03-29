Родри – о поражении от сборной Шотландии: «Нельзя допускать такие ошибки»

Полузащитник сборной Испании Родри Эрнандес поделился мыслями после неудачи в Шотландии.

Коллектив Луиса де ла Фуэнте уступил со счётом 0:2, позволив шотландцам единолично возглавить группу после двух туров отборочного этапа чемпионата Европы – 2024.

«Мы старались изо всех сил, создавали моменты, но на таком уровне нельзя допускать подобные ошибки – соперник обязательно накажет. Так и случилось. Не стоит сомневаться в нашей команде после первой же неудачи», – заявил хавбек «Манчестер Сити» в послематчевом интервью.

В первом туре Испания обыграла сборную Норвегии со счётом 3:0 на своём поле.