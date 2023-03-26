Мбаппе: Цель — победа на чемпионате Европы

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос о своих целях в национальной команде.

«Цель заключается в том, чтобы добыть путевку на чемпионат Европы – 2024, а затем выиграть трофей», — цитирует Мбаппе L’Equipe.

Напомним, с марта 2023 года 24-летний футболист является капитаном сборной Франции. За команду он провел 67 матчей, в которых забил 38 голов и записал в свой актив 24 результативные передачи.

Завтра, 27 марта, сборная Франции сыграет против Ирландии в рамках второго тура отборочного раунда чемпионата Европы – 2024. Начало поединка запланировано на 21:45 по московскому времени.