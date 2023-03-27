Ирландия - Франция: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

Сборные Ирландии и Франции проводят квалификационный матч чемпионата Европы.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Ирландия - Франция
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Протокол игры
Базуну Гэвин•Коллинз Натан•Иган Джон•О'Ши Дара•Коулмэн Шеймус•Доэрти Мэтт•Моламби Джейсон•Каллен Джош•Найт Джейсон•Огбене Чидози•Фергюсон Эван
Меньян Майк•Павар Бенжамен•Конате Ибраима•Упамекано Дайо•Эрнандес Тео•Камавинга Эдуардо•Гризманн Антуан•Рабио Адриен•Коло-Муани Рандаль•Жиру Оливье•Мбаппе Килиан
27 марта. Стадион "Авива" (Дублин).
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