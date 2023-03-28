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Чемпионат Италии. Серия А

Рабио: «Игра в Италии пошла мне на пользу»

28 Марта 2023 • 00:39 Комментировать
Ирландия
0:1
Франция
окончен

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио поделился мыслями о своей карьере.

27-летний хавбек помог французам обыграть сборную Ирландии (1:0), проведя на поле 81 минуту.

«В конце нам пришлось страдать. Иногда такое случается, но, к счастью, у нас есть Майк Меньян. При определённых обстоятельствах мы могли упустить победу», – заявил Рабио, а затем высказался о своей клубной карьере: «Я продолжаю развиваться как футболист, становлюсь более зрелым игроком. Мой опыт игры в Италии очень помог мне в этом, но я не думаю, что стал другим человеком», – сказал представитель «Ювентуса», чей контракт с «бьянконери» истекает в июне.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Франции Адриен Рабио
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