Рабио: «Игра в Италии пошла мне на пользу»

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабио поделился мыслями о своей карьере.

27-летний хавбек помог французам обыграть сборную Ирландии (1:0), проведя на поле 81 минуту.

«В конце нам пришлось страдать. Иногда такое случается, но, к счастью, у нас есть Майк Меньян. При определённых обстоятельствах мы могли упустить победу», – заявил Рабио, а затем высказался о своей клубной карьере: «Я продолжаю развиваться как футболист, становлюсь более зрелым игроком. Мой опыт игры в Италии очень помог мне в этом, но я не думаю, что стал другим человеком», – сказал представитель «Ювентуса», чей контракт с «бьянконери» истекает в июне.