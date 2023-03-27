Матуиди — о выборе Мбаппе капитаном сборной Франции: «Мы должны принять это»

Экс-полузащитник сборной Франции Блез Матуиди поделился мнением о капитанстве Килиана Мбаппе в национальной команде.

Напомним, что предыдущим капитаном «трёхцветных» был вратарь Уго Льорис, решивший завершить карьеру в национальной команде после чемпионата мира в Катаре. Ранее сообщалось, что после Льориса капитанскую повязку хотел получить нападающий Антуан Гризманн, поэтому факт того, что новым капитаном был выбран Мбаппе, заставил футболиста «Атлетико» задуматься об уходе из сборной.

Матуиди считает, что Гризманн и другие игроки французской сборной должны принять выбор главного тренера команды Дидье Дешама.

«Я думаю, что для Гризманна это ничего не поменяет, он остаётся лидером в раздевалке. Они поменялись местами с Килианом, на этом уровне проблем нет, я уверен», — цитирует Матуиди RMC Sport.

Отметим, что 32-летний Гризманн защищает цвета национальной команды с 2014 года, а 24-летний Мбаппе с 2017.