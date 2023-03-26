Стало известно, насколько серьёзна травма Комана

Вингер сборной Франции Кингсли Коман в скором времени должен вернуться в строй.

26-летний футболист «Баварии» был заменён на 67-й минуте недавнего матча отборочного этапа чемпионата Европы – 2024 против сборной Нидерландов (4:0). Состояние Комана вызывало беспокойство, однако, как сообщает L'Equipe, медицинский штаб французов не выявил у игрока серьёзного повреждения. Ожидается, что в скором времени он сможет вновь выйти на поле.

27 марта сборной Франции предстоит сыграть на выезде против соперников из Ирландии.

Кингсли Коман записал себе в активе шесть голов и шесть ассистов в 25 матчах за «Баварию» в текущем сезоне.