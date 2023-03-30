Эвра: «Зидан у руля сборной – это здорово, но работа Дешама ещё не завершена»

Бывший французский футболист Патрис Эвра поделился мыслями о работе главного тренера сборной Франции Дидье Дешама.

После поражения французов в финале чемпионата мира Дешам мог оставить свой пост, однако в итоге соглашение специалиста было продлено до 2026 года. Главным претендентом на роль преемника действующего наставника «трёхцветных» считался Зинедин Зидан, которому, судя по всему, придётся искать другую работу.

«Зачем менять то, что работает? Дешам отлично справляется, ему прекрасно знаком состав. Да, было бы здорово видеть Зидана во главе сборной, но работа Дешама ещё не завершена – она только начинается. У Дидье много врагов, но это лишь говорит о его успешности», – цитирует RMC Эвра.