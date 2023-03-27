Сборная Франции едва не упустила победу в Ирландии

Сборная Франции продолжает собирать «сухие» победы в отборе чемпионата Европы 2024 года. Гостевой матч с Ирландией ожидаемо получился упорным с небольшим количеством моментов. В первом тайме отметим только прорыв Рандаля Коло-Муани к самим воротам и пасом на Килиана Мбаппе вместо удара, форвард не добрался до мяча. Сразу после перерыва Бенжамен Павар отобрал мяч у соперника и в итоге пробил под перекладину, этот гол стал победным - 1:0. В самой концовке Натан Коллинз должен был сравнять счет после одного из бесконечных угловых, но чудо-сэйв в активе голкипера Майка Меньяна.