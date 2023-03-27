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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Франции едва не упустила победу в Ирландии

27 Марта 2023 • 23:48 Комментировать
Ирландия
0:1
Франция
окончен

Сборная Франции продолжает собирать «сухие» победы в отборе чемпионата Европы 2024 года. Гостевой матч с Ирландией ожидаемо получился упорным с небольшим количеством моментов. В первом тайме отметим только прорыв Рандаля Коло-Муани к самим воротам и пасом на Килиана Мбаппе вместо удара, форвард не добрался до мяча. Сразу после перерыва Бенжамен Павар отобрал мяч у соперника и в итоге пробил под перекладину, этот гол стал победным - 1:0. В самой концовке Натан Коллинз должен был сравнять счет после одного из бесконечных угловых, но чудо-сэйв в активе голкипера Майка Меньяна.

Протокол игры  
Ирландия0:1Франция
  50'Павар Бенжамен (0:1)
Базуну ГэвинКоллинз НатанИган Джон  90'О'Ши Дара 78' (Браун Алан ( 78') Коулмэн ШеймусДоэрти Мэтт  65' 77' (Джонстон Майкл ( 77') Моламби Джейсон  77' 86' (Обафеми Майкл ( 86') Каллен ДжошОгбене ЧидозиНайт Джейсон 77' (Макклин Джеймс ( 77') Фергюсон Эван 65' (Айда Адам ( 65'  88')
Запасные: Сайкс МаркТраверс МаркМакграт ДжеймиКеллехер КаомхинХендрик ДжеффСмоллбоун УильямОмобамиделе Эндрю
Меньян МайкПавар Бенжамен  23' 81' (Тчуамени Орельен ( 81') Конате ИбраимаУпамекано ДайоЭрнандес ТеоГризманн АнтуанКамавинга ЭдуардоРабио Адриен 81' (Кунде Жюль ( 81') Коло-Муани Рандаль 90' (Тюрам Маркус ( 90') Жиру Оливье 65' (Диаби Мусса ( 65') Мбаппе Килиан
Запасные: Дисаси АксельКоман КингслиТодибо Жан-КлерФофана ЮссуфАреола АльфонсТюрам КефренВерету ЖорданСамба Брис
27 марта. Стадион "Авива" (Дублин).

 

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Сборная Франции Сборная Ирландии
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