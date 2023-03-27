Сборная Франции едва не упустила победу в Ирландии

Сборная Франции продолжает собирать «сухие» победы в отборе чемпионата Европы 2024 года. Гостевой матч с Ирландией ожидаемо получился упорным с небольшим количеством моментов. В первом тайме отметим только прорыв Рандаля Коло-Муани к самим воротам и пасом на Килиана Мбаппе вместо удара, форвард не добрался до мяча. Сразу после перерыва Бенжамен Павар отобрал мяч у соперника и в итоге пробил под перекладину, этот гол стал победным - 1:0. В самой концовке Натан Коллинз должен был сравнять счет после одного из бесконечных угловых, но чудо-сэйв в активе голкипера Майка Меньяна.
Протокол игры
|50'Павар Бенжамен (0:1)
Базуну Гэвин•Коллинз Натан•Иган Джон• 90'О'Ши Дара78' (Браун Алан (78') •Коулмэн Шеймус•Доэрти Мэтт 65'77' (Джонстон Майкл (77') •Моламби Джейсон 77'86' (Обафеми Майкл (86') •Каллен Джош•Огбене Чидози•Найт Джейсон77' (Макклин Джеймс (77') •Фергюсон Эван65' (Айда Адам (65') 88'
Меньян Майк•Павар Бенжамен 23'81' (Тчуамени Орельен (81') •Конате Ибраима•Упамекано Дайо•Эрнандес Тео•Гризманн Антуан•Камавинга Эдуардо•Рабио Адриен81' (Кунде Жюль (81') •Коло-Муани Рандаль90' (Тюрам Маркус (90') •Жиру Оливье65' (Диаби Мусса (65') •Мбаппе Килиан
27 марта. Стадион "Авива" (Дублин).
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