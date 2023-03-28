Павар прокомментировал свой гол и победу сборной Франции

Защитник сборной Франции Бенжамен Павар забил единственный мяч в поединке с Ирландией.

Футболист «Баварии» сыграл за национальную команду своей страны впервые с матча первого тура ЧМ-2022 против Австралии, после которого лишился места в основном составе и, по слухам, даже конфликтовал с главным тренером Дидье Дешамом.

«Чемпионат мира прошёл не так, как хотелось, и я рад, что сегодня получил возможность сыграть. Получилось неплохо – я даже забил, хотя первостепенная задача правого защитника – надёжно защищаться», – заявил в интервью L'Equipe Павар, поразивший ворота ирландцев на 50-й минуте встречи.