Дешам: «Меньян спас для нас победу»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам похвалил голкипера Майка Меньяна за игру в поединке с Ирландией.

Французы одержали минимальную победу на выезде благодаря голу Бенжамена Павара, забитому на 50-й минуте. В концовке встречи ирландцы могли вырвать ничью, но действующих вице-чемпионов мира выручил вратарь «Милана».

«Он спас для нас победу, – высказывается Дешам после матча. – Заменить Уго Льориса в воротах – непростая задача, но Майк – это Майк. Он не первый день с нами, и он очень хорош», – приводит журналист Альфредо Педулла слова наставника «трёхцветных».

В активе сборной Франции шесть очков после двух туров отборочного этапа Евро-2024. В первом матче команда разгромила в родных стенах сборную Нидерландов (4:0).