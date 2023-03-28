Мбаппе получил самую низкую оценку от французского издания в матче со сборной Ирландии

Килиан Мбаппе не смог блеснуть в поединке против сборной Ирландии, но Франция всё равно одержала победу.

«Трёхцветные» увезли из Дублина три очка, забив единственный мяч на 50-й минуте усилиями Бенжамена Павара. Новый капитан французов Килиан Мбаппе провёл на поле весь матч, но отметиться результативными действиями не сумел. Известное издание Get Football News France оценило выступление форварда «ПСЖ» всего в 3 балла – худший показатель в команде. «Ирландцы отлично справились с нейтрализацией сильных сторон Килиана. Ему часто приходилось отходить назад, чтобы диктовать игру из глубины, но это не совсем то, чего от него ждут», – так объясняется низкий рейтинг суперзвезды.