Ирландия - Франция: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Сборная Ирландии вступает в борьбу за выход на Евро-24 и сразу же встретится с французами. Команда с Британских островов довольно крепкая и неуступчивая, но кажется, что она сегодня не имеет шансов на успех. Судите сами, вице-чемпионы мира несколько дней назад не заметили сопротивления соперников из Нидерландов (4:0). Не исключено, что подопечные Дидье Дешама в итоге упрочат лидерство. В 21:45 начало показа матча на Okko Sport, Megogo Futbol 1, C More Finland, C More Sport 1 Finland, DAZN 1 Bar Deutsch, DAZN Deutsch, Eleven Sports 1 Belgium, Nova Sports 2 Hellas, Optus Sport, Polsat Sport Fight, Premier Sports 1 Ireland, Prima Sport RO 1, PrimaPlay, RTÉ 2 Ireland, RTÉ Player, S Sport+ Türkiye, Sky Sport Calcio, Sport 2 Czech, Sport 4 Israel, SuperSport MáXimo 1, SuperSport Premier League, TF1 France, TF1 Suisse, TV2 Play Danmark, TV2 Play Norge, TV2 Sport 1 Norge, TV2 Sport X Dansk, TV8 Italia, UEFA.TV, V Sport Premium, ViaPlay Baltic, ViaPlay Iceland, ViaPlay Sports 1 UK, ViaPlay Sweden, ViaPlay UK Player.

Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.