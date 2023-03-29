Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Европы по футболу 2024

Натан Коллинз: «Меньян совершил невероятный сейв»

29 Марта 2023 • 03:46 Комментировать
Ирландия
0:1
Франция
окончен

Во втором туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции обыграла команду Ирландии благодаря мячу Бенжамена Павара, но се могло сложиться иначе, если бы защитник «Вулверхэмптона» Натан Коллинз забил, когда бил, казалось бы, уже на убой. Но французов спас Майк Меньян:

- Невероятный сейв. Я посмотрел этот момент еще раз, и все было еще убойнее, чем мне казалось с поля. Я высоко прыгнул, я мощно пробил, но он невероятно спас свою команду, - считает Коллинз, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что Майк Меньян выступает за итальянский «Милан». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Ирландии Майк Меньян Натан Коллинз
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Северная Ирландия (до 17 лет) Северная Ирландия (до 17 лет)
Дания (до 17 лет) Дания (до 17 лет)
1
4
Видео
Окончен
Англия (до 17 лет) Англия (до 17 лет)
Нидерланды (до 17 лет) Нидерланды (до 17 лет)
0
1
Видео
Окончен
Греция (до 19 лет) Греция (до 19 лет)
Ирландия (до 19 лет) Ирландия (до 19 лет)
1
0
Видео
Окончен
Венгрия (до 19 лет) Венгрия (до 19 лет)
Исландия (до 19 лет) Исландия (до 19 лет)
0
2
Видео
Окончен
Турция (до 19 лет) Турция (до 19 лет)
Англия (до 19 лет) Англия (до 19 лет)
0
2
Видео
Окончен
Словакия (до 19 лет) Словакия (до 19 лет)
Эстония (до 19 лет) Эстония (до 19 лет)
3
1
Видео
29.03.23 в 16:00
Франция (до 17 лет) (жен) Франция (до 17 лет) (жен)
Ирландия (до 17 лет) (жен) Ирландия (до 17 лет) (жен)
Видео
29.03.23 в 16:00
Kosovo U17 W
Италия (до 17 лет) (жен) Италия (до 17 лет) (жен)
Видео
29.03.23 в 16:00
Бокель Бокель
Зета Зета
Видео
29.03.23 в 16:00
Отрант
Игало Игало
Видео
29.03.23 в 16:00
Подгорица Подгорица
Грбаль Грбаль
Видео
29.03.23 в 17:00
Северная Македония (до 17 лет) (жен) Северная Македония (до 17 лет) (жен)
Венгрия (до 17 лет) (жен) Венгрия (до 17 лет) (жен)
Видео
29.03.23 в 17:00
Португалия (до 17 лет) (жен) Португалия (до 17 лет) (жен)
Германия (до 17 лет) (жен) Германия (до 17 лет) (жен)
Видео
Отменен
КОМ КОМ
Niksic
0
0
Видео
30.03.23 в 01:30
Альтос Альтос
Флуминенсе ПИ Флуминенсе ПИ
Видео
30.03.23 в 02:00
Парнаиба Парнаиба
Ривер Ривер
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 29 Марта
03:59 · Чемпионат Европы 2024
Пэйдж: «Бэйл по-прежнему участвует в жизни сборной»
03:46 · Чемпионат Европы 2024
Натан Коллинз: «Меньян совершил невероятный сейв»
03:25 · Чемпионат Европы 2024
Пэйдж: «Будущее сборной Уэльса выглядит многообещающим»
02:51 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании проиграла в квалификации к чемпионату Европы впервые с 2014 года
01:47 · Чемпионат Европы 2024
Кейн: «Я никогда и не думал, что стану рекордсменом»
01:36 · Чемпионат Европы 2024
Мактоминай: «Такие вечера запоминаются»
01:15 · Чемпионат Европы 2024
Робертсон: «Мне это понравилось»
01:06 · Чемпионат Европы 2024
​Наставник шотландской сборной: «Восхищён результатом»
00:46 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте – о поражении сборной Испании: «У меня нет претензий к игрокам»
00:36 · Чемпионат Европы 2024
Родри – о поражении от сборной Шотландии: «Нельзя допускать такие ошибки»
00:32 · Чемпионат Европы 2024
Кейн надеется забить 100 голов за сборную Англии
00:03 · Чемпионат Европы 2024
Де ла Фуэнте – первый за 32 года тренер, проигравший дебютный выездной матч у руля сборной Испании
28 Марта
23:54 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Испании впервые с 2016 года проиграла с разницей более чем в один гол
23:53 · Чемпионат Европы 2024
Дубль Ковавича позволил хорватам победить в Турции
23:49 · Чемпионат Европы 2024
Сборная Швейцарии снова разгромно победила, команда Косова поделила очки с Андоррой
Все новости