Натан Коллинз: «Меньян совершил невероятный сейв»

Во втором туре отборочного турнира к чемпионату Европы 2024 года сборная Франции обыграла команду Ирландии благодаря мячу Бенжамена Павара, но се могло сложиться иначе, если бы защитник «Вулверхэмптона» Натан Коллинз забил, когда бил, казалось бы, уже на убой. Но французов спас Майк Меньян:

- Невероятный сейв. Я посмотрел этот момент еще раз, и все было еще убойнее, чем мне казалось с поля. Я высоко прыгнул, я мощно пробил, но он невероятно спас свою команду, - считает Коллинз, слова которого цитирует pianetamilan.it.

Напомним, что Майк Меньян выступает за итальянский «Милан».