В сборной Франции наметился раскол из-за должности капитана

Решение сделать Килиана Мбаппе капитаном сборной Франции было принято далеко не всеми игроками команды - а так как культура протеста в этой стране известна во всем, то и тут несогласные не стали молчать, а вполне публично высказали свое мнение.

Как сообщает Le Parisien, более опытные игроки сборной, «деды», высказываются за кандидатуру Антуана Гризманна. Это такие люди, как Тео Эрнандес или Оливье Жиру, а также Бенжамен Павар, автор единственного гола во вчерашнем матче с ирландцами.

А вот за кандидатуру Мбаппе больше высказываются представители нового поколения - такие, как Камавинга или Маркус Тюрам.