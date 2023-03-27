Тчуамени: «Гризманн очень многое даёт сборной Франции»

Полузащитник сборной Франции Орельен Тчуамени оценил вклад в игру команды нападающего Антуана Гризманна, которому ранее не дали капитанскую повязку, отдав предпочтение более молодому Килиану Мбаппе.

«Гризманн очень многое даёт нашей команде, он является одним из лидеров в раздевалке», – цитирует Тчуамени Atletico Universe.

Напомним, в данный момент Гризманн проводит свой второй сезон за мадридский «Атлетико» после возвращения из каталонской «Барселоны». На счету француза 9 голов и 8 результативных передач в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании.

Тчуамени с прошлого лета выступает за мадридский «Реал». Хавбек отметился тремя ассистами в этом сезоне Ла Лиги.