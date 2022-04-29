Тренер «Фейеноорда» — о победе над «Марселем»: «Два пропущенных мяча не могут считаться хорошим результатом»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот прокомментировал победу над «Марселем» (3:2) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

«Два пропущенных мяча априори не могут считаться хорошим результатом, но игроки «Марселя» обладают высоким классом», — приводит слова Слота пресс-служба УЕФА.

Специалист назвал невезением равный счёт после первого тайма (2:2), так как считает, что роттердамцы создали достаточное количество моментов, чтобы завладеть преимуществом в забитых мячах.

Ответный матч этого противостояния состоится во Франции 5 мая. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.