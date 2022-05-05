Пайе получил повреждение и был заменён в матче с «Фейеноордом»

В эти минуты проходит ответный полуфинальный матч Лиги конференций, в котором «Марсель» принимает «Фейеноорд».

В данный момент идёт первый тайм, но команды распечатать ворота друг друга не смогли. На 33-й минуте встрече произошёл неприятный момент с лидером французской команды. Полузащитник Димитри Пайе выполнял передачу вперёд, и в этот момент у него поехала вперёд опорная нога, в итоге он получил травму. 35-летний футболист не смог продолжить матч, его заменил Аркадиуш Милик.

Напомним, первый матч завершился победой «Фейеноорда» со счётом 3:2. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.