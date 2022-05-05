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Лига конференций

Травма Пайе и беззубость «Марселя»: «Фейеноорд» с Тилем прошёл в финал Лиги конференций навстречу Моуринью эксклюзив

05 Мая 2022 • 23:56 Комментировать
Марсель
0:0
Фейеноорд
окончен

Соперник «Ромы» или «Лестера» по финалу Лиги конференций определялся в паре «Марселя» и «Фейеноорда».

Протокол игры  
Марсель 0:0Фейеноорд
Манданда СтивСалиба ВильямПерес ЛуанРонжье ВалентинКамара БубакарГендузи МаттеоАрит АминЖерсон СантосГуйе ПапПайе ДимитриБамба Дьенг Амаду
Запасные: Нгапандуэтнбу СимонБакамбу СедрикЯкин Саид-МмадиЧалета-Цар ДуеМилик АркадиушКолашинац СеадБенъяхья-Тани АйланЛирола ПольЮндер ДженгизПау Лопес
Марсиано ОфирГертрейда ЛютсхарелСенеси МаркосМаласиа ТиреллТраунер ГернотСинистерра ЛуисКекчю ОркунНелсон РайсЭурснес ФредрикТиль ГусДессерс Сириль
Запасные: Линссен БрайанХендрикс ЙорритСандлер ФилиппЯнсен ТейсДжаханбакш АлирезаПедерсен Маркус ГольмгренХендрикс РамонТоорнстра ЙенсХалл ДензелКожокару ВалентинВалемарк Патрик
05 мая. Стадион "Велодром" (Марсель).

«Марсель» – победитель Лиги чемпионов-1992/1993. «Фейеноорд» брал Кубок чемпионов в 1970 году, а Кубок УЕФА – в 1974-м и 2002-м. Теперь эти клубы сошлись в борьбе за финал Лиги конференций. Первый матч стадии состоялся в Голландии, и там было забито пять голов, четыре из которых в первом тайме, а пятый – на первой минуте после перерыва. Минимальная победа досталось «Фейеноорду», которому затем предстояла задача выстоять на юге Франции.

Гости «Велодрома» постарались не опускаться низко в оборону с первых минут. Сначала получалось. К десятой минуте состоялся удар Пайе со средней дистанции, но он был заблокирован. В середине тайма визитёрам пришлось выдержать довольно непростой период давления соперника, вишенкой на торте которого был вполне опасный момент Пайе. На 21-й минуте Гендузи выкатил для него коротко вправо, а Димитри убрал противника на замахе и пальнул чуть выше створа.

Район получаса игры принёс болельщикам «Марселя» неприятное известие. У Пайе, выполнявшего передачу, поехала нога, и Сампаоли был вынужден менять главную звезду своей команды. Вышедший Милик до перерыва нанёс два удара головой, которые поймал Манданда, но в целом конец первого тайма прошёл под знаком атак поднявшего голову «Фейеноорда». Арендованный спартаковец Тиль готовился перспективно замкнуть прострел Дессерса, но хорошо сработал Жерсон, переведший мяч на угловой.

Во втором тайме голландская команда продолжила успешно сдерживать атаки оппонента. При этом подопечные Арне Слота не допускали сильного прижимания к своим воротам. На 80-й минуте Юндер навесил справа со штрафного на дальнюю штангу, откуда Салиба в борьбе пробил головой выше створа. В общем, серьёзные проблемы испытывал «Марсель» с тем, чтобы додавить гостей, а программой-минимум на основное время для хозяев была минимальная победа, чтобы перевести игру в дополнительное время.

Судорожные атаки марсельцев на последних минутах ни к чему положительному для них не приводили. Ни одного опасного момента ими создано не было. Они совершили кучу потерь и ещё должны быть благодарны за благосклонность визитёрам, не реализовывавшим свои контратаки. «Фейеноорд», в составе которого большую часть матча провёл Гус Тиль, оказался в финале Лиги конференций наряду с «Ромой», а подопечные Хорхе Сампаоли столкнутся с внушительной критикой от своих поклонников и французской прессы за достаточно блеклую игру.

Кирилл Иванцов

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Фейеноорд Лига конференций
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окончен Марсель 0:0 Фейеноорд
окончен Рома 1:0 Лестер 2.15 3.35 3.60
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