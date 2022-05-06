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Лига конференций

Два футболиста «Спартака» вышли в финал Лиги конференций

06 Мая 2022 • 08:25 Комментировать
Марсель
0:0
Фейеноорд
окончен

Сразу два футболиста, права на которых принадлежат московскому «Спартаку», вышли в финал Лиги конференций.

В финал третьего по престижности еврокубкового турнира планеты вышли два голландских полузащитника «Фейеноорда», а именно Гус Тиль и Йоррит Хендрикс. Напомним, что голландский коллектив в полуфинале турнира переиграл французский «Марсель». В финале Лиги конференций команда из Роттердама сыграет с итальянской «Ромой», которой руководит Жозе Моуринью.

Напомним, что финал Лиги конференций между «Фейеноордом» и «Ромой» состоится 25 мая в албанском городе Тирана.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фейеноорд Йоррит Хендрикс Гус Тиль Лига конференций
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