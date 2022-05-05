Сампаоли: «Если будем слишком агрессивны, рискуем потерять нужный ритм»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли поделился ожиданиями от ответной встречи 1/2 финала Лиги конференций против «Фейеноорда».

Специалист призвал своих подопечных придерживаться привычного командного стиля и сохранять игровой баланс.

«Надо закрепиться на чужой половине поля, больше владеть мячом, контролировать ход матча. Если будем слишком агрессивны, рискуем потерять нужный ритм», — приводит слова Сампаоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, первая игра, проходившая в Роттердаме, завершилась победой «Фейеноорда» (3:2). Ответная встреча состоится во Франции сегодня, 5 мая. Начало – 22:00 по московскому времени.