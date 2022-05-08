Голландский фанат «Фейеноорда» избил лошадь, в результате чего до сих пор остается в марсельской КПЗ-шке

Голландский болельщик «Фейеноорда» по имени Дерк решил съездить в Марсель и поддержать свой клуб в полуфинальном матче Лиги конференций. Поездка оказалась удачной («Фейеноорд» прошел в финал), но в то же время и неудачной. Дело в том, что Дерк сильно напился, после чего с ним начались приключения.

Во первых, Дерку повстречался полицейский на лошади, попытавшийся его урезонить. Как оказалось, Дерк страдал боязнью лошадей, поэтому в панике он ударил животное по морде. К счастью, ему все-таки хватило сдержанности не проделать то же самое с полицейским, иначе все кончилось бы для него совсем плохо.

А так Дерк до сих пор просто остается в полицейском участке в Марселе, покуда там решается, что с ним делать. Незадачливому поклоннику «Фейеноорда» грозит условное тюремное заключение на 4 месяца, а также штраф в 300 евро за жестокое обращение с животными. Но это в лучшем случае, в худшем ему придется выплатить сумму в две тысячи евро - хозяин лошади уже предъявил соответствующий иск.