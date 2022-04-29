Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли назвал причину поражения от «Фейеноорда» (2:3) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.

Специалист считает, что французскую команду подвели нервы и необязательные ошибки.

«Фейеноорд» не дал нам показать свою игру. На такой стадии нельзя допускать подобные ошибки, ставшие результатом нервозности игроков.», — приводит слова Сампаоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч этого противостояния состоится 5 мя во Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.