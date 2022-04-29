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Лига конференций

Сампаоли назвал причину поражения от «Фейеноорда»

29 Апреля 2022 • 09:57 Комментировать
Марсель
...
Фейеноорд
05.05 22:00

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли назвал причину поражения от «Фейеноорда» (2:3) в первом матче 1/2 финала Лиги конференций.  

Специалист считает, что французскую команду подвели нервы и необязательные ошибки.

«Фейеноорд» не дал нам показать свою игру. На такой стадии нельзя допускать подобные ошибки, ставшие результатом нервозности игроков.», — приводит слова Сампаоли пресс-служба УЕФА.

Напомним, ответный матч этого противостояния состоится 5 мя во Франции. Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Марсель Фейеноорд Хорхе Сампаоли
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МАРСЕЛЬ ФЕЙЕНООРД
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