Тренер «Фейеноорда»: Мы не собираемся окапываться у своих ворот

Наставник «Фейеноорда» Арне Слот поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего полуфинального поединка в Лиге конференций с французским «Марселем».

Слот заявил, что его подопечные точно не собираются по своей воле окапываться у своих ворот и играть только от обороны. Тренер голландского клуба отметил, что, если вдруг соперник вынудит играть подобным образом, то у «Фейеноорда» есть прекрасные форварды, которые могут убежать в контратаки.

Напомним, что в первом матче «Фейеноорд» сумел одержать трудовую победу со счётом 3:2. Ответная встреча состоится сегодня в 22.00 по московскому времени.