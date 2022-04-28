«Марсель» проводит 250-й матч в еврокубках

В первом полуфинальном матче Лиги конференций «Марсель» гостит в Роттердаме, где сражается с опытным кубковым бойцом - голландским «Фейеноордом». Впрочем, и «Марсель» не является мальчиком для битья на европейской арене - этот матч для «Марселя» является 250-м в европейских турнирах. Впереди лишь два французских клуба - это «Лион» с 280-ю матчами и «ПСЖ» с 255-ю.

Пик достижений «Марселя» в европейских турнирах пришелся на время, когда клубом владел одиозный французский предприниматель Бернар Тапи - в 1991 году команда сыграла в финале Кубка чемпионов, а через два года выиграла его ,победив в финале «Милан».

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