Полиция арестовала 20 фанатов накануне матча «Марселя» и «Фейеноорда»

20 человек арестованы во время столкновения болельщиков «Марселя» и «Фейеноорда» перед полуфиналом Лиги конференций.

Большая группа сторонников «Фейеноорда» собралась в районе Вьё-Порт под наблюдением французской и голландской полиции. В их сторону были брошены предметы, затем прибыло несколько болельщиков «Марселя», и две группы фанатов начали провоцировать друг друга.

Местные полицейские власти заявили сегодня утром, что серьезных инцидентов не было, хотя 20 человек были арестованы, большинство из которых были фанатами «Марселя», сообщает L’Équipe.

Полуфинальный матч между двумя клубами пройдет в четверг, 5 мая, в Марселе. Первая игра закончилась со счетом 3:2 в пользу голландского клуба.