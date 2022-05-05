Арендованный у «Спартака» Тиль вышел в основном составе на матч с «Марселем»

Представляем вашему вниманию стартовые составы на ответный полуфинальный матч Лиги конференций, в котором «Марсель» принимает «Фейеноорд».

Встреча проходит во Франции на стадионе «Велодром». Матч судит бригада арбитров из Швейцарии во глав с Сандром Шерером. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск.

«Марсель»: Манданда, Перес, Камара, Салиба, Ронжье, Жерсон, Гуй, Гендузи, Пайет, Арит, Дьенг.

«Фейеноорд»: Марсиано, Маласиа, Сенеси, Траунер, Гертрейда, Кёкчю, Аурснес, Синистерра, Тиль, Нелсон, Дессерс.

Напомним, в первой встрече, которая проходила в Нидерландах, «Фейеноорд» одержал победу со счётом 3:2. Победу команде принесли голы Луиса Синистерреса, и дубль в том матче оформил Сирил Дессерс. За «Марсель» отличились Бамба Дьенг и Жерсон.