Манчини: «Мы внесём некоторые изменения в нашу игру»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, как намерен справляться без Чиро Иммобиле, выбывшего из-за травмы.

26 сентября итальянцы сыграют в гостях против Венгрии – в данном матче решится судьба путёвки в финал четырёх Лиги наций.

В прошедшей встрече против Англии (1:0), пару на острие атаки сборной Италии составили Джанлука Скамакка и Джакомо Распадори.

«Мы пытались задействовать Иммобиле, но решили, что лучше не рисковать, – рассказывает Манчини. – Он не был в плохой форме, но не тренировался уже три дня.

Мы внесём некоторые изменения и посмотрим, как это сработает. Нам нужно как можно лучше реализовывать свои моменты и хорошо защищаться, потому что венгры будут очень опасны при поддержке 70000 местных болельщиков», – заявил тренер итальянцев.