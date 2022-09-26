Сборная Италии забила 1500-й гол в своей истории

Сборная Италии достигла отметки в 1500 забитых мячей за всю историю.

Юбилейным для итальянцев стал гол, забитый Федерико Димарко в матче Лиги наций против Венгрии. Защитник «Интера» установил на табло счёт 2:0, отличившись на 52-й минуте. Автором первого взятия ворот в поединке стал форвард «Наполи» Джакомо Распадори.

На данный момент действующие чемпионы Европы возглавляет свою группу в Лиге наций. В случае победы коллектив Роберто Манчини получит путёвку в финал четырёх, где сыграют победители всех квартетов «Лиги А».

На счету сборной Италии 11 набранных очков, венгры набрали 10 баллов.