Манчини поделился ожиданиями от матча против сборной Венгрии

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о предстоящей встрече с Венгрией.

Венгры неожиданно лидируют в группе Лиги наций, опережая Италию, Германию и Англию. Для выхода в финал четырёх команде будет достаточно сыграть вничью с итальянцами в родных стенах. Матч пройдёт 26 сентября.

«Играть с Венгрией всегда трудно, но я рад, что они так здорово выступают в Лиге наций. Эту сборную возглавляет Марко Росси – мой бывший товарищ по команде, – рассказывает на пресс-конференции Манчини. – Думаю, шансы примерно 50 на 50, поскольку соперников устроит ничья. Но тот факт, что мы до последнего претендуем на первое место в «группе смерти», уже радует», – отметил рулевой.