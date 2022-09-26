Реабилитация от Роберто Манчини: Италия победила Венгрию на выезде и выиграла группу Лиги наций

В заключительном туре Лиге наций в решающем матче встретились сборные Венгрии и Италии.

Ни Венгрия, ни Италия на ноябрьско-декабрьский чемпионат мира в Катаре не попали. Зато в последнем туре Лиги наций они очно соперничали за первое место в так называемой «группе смерти». К слову, Венгрия и на Евро-2020 попала в очень сложный квартет, где имела реальные шансы на выход в 1/8 финала, но всё-таки финишировала последней.

Теперь же сложилась обратная ситуация. Сборная Англии всё провалила, немцы выглядели чуть получше, а Венгрия подошла к шестому туру лидером, опережая Италию на два балла. Вообще, венгерская команда в последние годы зарекомендовала себя весьма крепким середняком, тогда как «скуадру адзурру» бросает то в жар, то в холод. Судите сами: невыход на чемпионат мира, победа на Евро и снова пролёт мимо мундиаля.

Интересно, что мадьярскую команду тренирует как раз таки итальянец – Марко Росси. Если рассматривать предыдущий тур, то там венгры и итальянцы одержали по минимальной победе. Первые справились в гостях с германцами, а вторые – дома с англичанами. В первом круге в Чезене сборная Италии выиграла у сборной Венгрии со счётом 2:1.

Первые минуты отчётной встречи остались за хозяевами. Они заработали штрафной, и Собослаи нанёс два заблокированных удара. В другой ситуации венграм удалось остановить зависший мяч на ленточке. Но довольно быстро инициатива перекочевала к гостям. Венгров-то вполне устраивала ничья – в таком случае они окончательно застолбили бы за собой первое место в группе. А итальянцам для этой цели требовалась только победа.

И чтобы не было скучно, венгры в середине тайма накликали себе абсолютно ненужный гол. Аттила Салаи недооценил высокий прессинг визитёров и отдал неудобный поперечный пас Адаму Надю. От того мяч отскочил в борьбу между Ньонто и Гулачи. Далее сферу подхватил Распадори и отправил её в незащищённый створ (0:1).

Более того, через пять минут хозяева чуть не доигрались до второго пропущенного гола. Ди Лоренцо позволили войти в штрафную с правой стороны и пробить рядом с дальней штангой. К перерыву венгры прижали соперника, и повезло итальянцам, когда Аттила Салаи не попал по мячу с одного-двух метров.

Куда качнулся маятник в начале второго тайма? Мог и туда, и туда. В атаке со множеством отскоков Адам Салаи и Собослали не пробили защитников, а Него – Доннарумму. Не забиваешь ты – забивают тебе. Кристанте открылся на правом полуфланге под проникающую передачу Бареллы, прострелил мимо Гулачи, и Димарко на дальней штанге смачно вонзил мяч в верхнюю часть сетки (0:2).

Игра шла отнюдь не закрытая. Венграм надо было отыгрываться, и они быстро создали момент, но Стайлс не переиграл вторым этажом Доннарумму. Гости вскоре заставили волноваться венгерских болельщиков, когда Димарко из штрафной запустил мяч выше створа. У других ворот старался Стайлс, которому не давал забить всё тот же Доннарумма.

Надо было венграм раньше добиваться своего, а то они уткнулись в итальянскую оборону и ничего не смогли с ней сделать. Бастони в своей штрафной, возможно, помог упасть Мартину Адаму, но главный арбитр Бенуа Бастьен не поставил пенальти после видеоповтора. А ведь если бы назначили пенальти, и он был бы реализован, концовка получилась бы горячей. На деле же хозяева сникли.

Сборная Италии уверенно сохранила победу, чуть не укрепив её на последних минутах, и в последний момент заскочила на первое место в группе. Венгрия досадно упустила лидерство, проводя решающий матч в родных стенах. Команда Роберто Манчини в какой-то степени реабилитировалась после непопадания на чемпионат мира и прорвалась в плей-офф Лиги Европы. Ну а подопечные Марко Росси, которым прочили последнее или пусть даже третье место, стали вторыми.

Кирилл Иванцов