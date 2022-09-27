Италия выиграла в Будапеште впервые с 1996 года

Сборная Италии обыграла в гостевом матче Лиги Наций Венгрию, забив два безответных мяча, и пробилась в финальную часть турнира, которая состоится следующим летом. Для Италии победа над Венгрией в Будапеште стала первой с далекого 1996 года, когда «скуадра адзурра» выиграла в товарищеском матче со счетом 2:0.

После этого команды сыграли на данный момент три матча в Будапеште - 3 сентября 2000 года в отборочном цикле ЧМ-2002 венгры и итальянцы разошлись миром 2:2, а в августе 2007 года сыграли между собой в рамках еще одного товарищеского матча, и венгры выиграли 3:1. Наконец, сейчас сильнее оказались итальянцы.