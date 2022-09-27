Тренер сборной Венгрии: «Мне хорошо в Венгрии, я ценю свой контракт с командой»

Наставник венгерской национальной команды Марко Росси высказался о своём будущем на фоне впечатляющих результатов его подопечных.

«Контракт истекает в декабре 2025 года, я ценю это и хочу остаться до конца, если только меня не выгонят до этого. Мне хорошо в Венгрии, я живу в очень цивилизованной стране», – заявил специалист после проигранного Италии матча в Лиге наций. Также Росси отметил, что в Венгрии любовь к футболу не меньше, чем в его родной стране.

Отметим, что Марко возглавил «мадьяров» в 2013 году. Под его управлением сборная дважды отбиралась на чемпионат Европы, пройдя в плей-офф на французском первенстве шесть лет назад. В последнем розыгрыше Лиги наций Венгрия заняла вторую строчку в «группе смерти» с Италией, Германией и Англией.

