Итальянцы выбрали лучшего игрока в матче с венграми

Сборная Италии победила венгров со счетом 2:0 и вышла в финальную часть Лиги наций - там наверняка команда Роберто Манчини будет пытаться отыграться за кошмарный пропуск чемпионата мира в Катаре.

Сделавший несколько невероятных сейвов голкипер Джанлуиджи Доннарумма получил почти 61 процент голосов фанатов, что почти в три раза больше, чем у ближайшего преследователя - Федерико Димарко, который набрал 21,95 процентов голосов тифози. На третьем месте - Джакомо Распадори с результатом в 8,78 процентов голосов.

В финальной части Лиги наций, помимо итальянской сборной, сыграют также испанцы, хорваты и голландская сборная.