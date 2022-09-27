Доннарумма: «Италия нуждалась в этой победе»

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался об успехе в матче с Венгрией.

Итальянцы победили в Венгрии со счётом 2:0 и добыли путёвку в «финал четырёх» Лиги наций, заняв первое место в группе.

«Мы нуждались в новых победах, хотя непопадание на чемпионат мира – по-прежнему как открытая рана. Нам пришлось начинать с чистого листа, и мы добились успеха ради всей Италии и всех, кто продолжал в нас верить.

Работа вратаря такова, что иногда ты можешь допустить фатальную ошибку, но необходимо сохранять сосредоточенность и много работать. Я стараюсь позитивно настраиваться на матчи и сохранять хладнокровие на поле», – заявил Доннарумма, ставший одним из главных героев сегодняшнего поединка.